Jeugdorkest The Young Ones viert 25 jaar met jubileumconcert Sam Vanacker

04 maart 2020

17u42 2 Tielt The Young Ones, het jeugdensemble van Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid, werd een kwarteeuw geleden opgericht en dat jubileum wordt op zaterdag 7 maart gevierd met een ‘Best Of’-concert in de Christian Vande Vyverezaal van Mivalti.

“Vandaag telt ons jeugdorkest dertig enthousiaste jonge muzikanten, die naast het musiceren ook tijd maken voor ontspanning. Zo staat onder andere een kampweekend en een pretparkbezoek op de agenda”, zegt voorzitter Rudi Ailliet. “Nochtans zag het er voor Vermaak Na Arbeid begin jaren ’90 niet zo best uit. Maar toen namen Lieven Casteleyn, Eric Spiesschaert en Rik Stevens het initiatief om de werking van de harmonie met een jeugdorkest te verrijken. Met succes. Vijfentwintig jaar later is The Young Ones een bloeiend jeugdorkest.”

De deuren van de Christian Vande Vyverezaal gaan open om 19.30 uur. Tickets kosten vijf euro en zijn te reserveren via de korpswebsite. Wie wil, kan vanaf 18 uur ook aanschuiven voor een maaltijd.