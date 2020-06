Jeugdcafés openen samen indrukwekkend zomerterras op de markt: “We zijn het stadsbestuur enorm dankbaar voor de kans” Sam Vanacker

26 juni 2020

16u30 14 Tielt Cafés Pièce Unique, De Keet en d’Hespe hebben vrijdagnamiddag samen een grote zomerbar geopend in de schaduw van de Tieltse Hallentoren. De blikvanger van Dé Terrasse, zoals het project gedoopt werd, is een tentconstructie van honderd vierkante meter.

Toen de horeca op 8 juni mocht heropenen, bleven de deuren van de drie Tieltse jeugdcafés dicht, maar toen al had het stadsbestuur laten weten dat de cafébazen de kans zouden krijgen om samen een terras uit te baten op de markt. Sander Vuylsteke, Robin Bossuyt, Sies Baert, Laura Perneel, Michiel Sabbe en Jeppe Verdoodt grepen die kans met beide handen. Ze dienden samen een voorstel in, maar pas donderdag kregen ze officieel groen licht van het schepencollege. De jongeren schakelden meteen een paar versnellingen hoger.

“Donderdag om 16 uur zijn we beginnen rondbellen en opbouwen”, vertelt Sander. “Onder de Hallentoren hebben we een mobiele tap gezet en de meubels komen eigenlijk uit de drie cafés. Zo komen de staantafels uit de Pièce, terwijl de lage tafels van Jeppe zijn. Verder lieten we ook achttien boomstammen van vijf meter aanrukken die we gebruiken als zitbanken. In totaal hebben we 160 zitplaatsen. Om alles mooi samen te brengen - en ook als bescherming tegen de zon - zijn we gisteren zelfs nog naar Gent gereden om een tentzeil van tien meter op tien meter te halen. Het was vrijdagochtend alle hens aan dek geblazen, maar we zijn klaar geraakt. Ik spreek voor iedereen als ik zeg dat we het stadsbestuur enorm dankbaar zijn voor deze kans.”

Gratis reclame voor jonge ondernemers

Nog het vermelden waard is dat de zes jongeren niet in t-shirts met een eigen logo zullen opdienen. “Om jonge ondernemers uit de regio wat te helpen, hebben we besloten dat we elke week andere t-shirts met bedrijfsreclame gaan dragen”, legt Michiel uit. “Dat doen we gratis. Het enige dat jonge ondernemers moeten doen, is ons contacteren en enkele t-shirts bezorgen. Zo blijven we herkenbaar voor de klanten op het terras en helpen we die bedrijven een handje.”

Dé Terrasse is voortaan elke vrijdag, zaterdag en zondag open vanaf 14 uur. Op marktdag donderdag gaat het terras al open om 11 uur. Hoe lang het terras zal blijven staan op de markt is nog niet duidelijk. Er wordt om de twee weken geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.