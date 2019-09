Jeugdcafé d’Hespe moet deuren gesloten houden komend weekend Sam Vanacker

06 september 2019

13u41 4 Tielt Café D’Hespe moet tot en met maandag 9 september de deuren gesloten houden op bevel van het stadsbestuur. Reden zou de aanhoudende overlast zijn.

Er is al langer sprake van klachten van buurtbewoners over overlast aan het populaire jeugdcafé op de hoek van de Hoogstraat en de Sint-Janstraat. Het stadsbestuur zat de voorbije twee jaar zelfs al meermaals rond de tafel met de uitbater om maatregelen te bespreken. Zo kwam er in september 2018 al een verbod op glas op straat en werd deze zomer ook geen terras meer toegelaten aan het café. Nu gaat het stadsbestuur nog een stap verder. “De eerder gemaakte afspraken werden onvoldoende nageleefd”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Daarom moet café D’Hespe tot en met maandag 9 september sluiten. Bij het niet naleven van dit verbod zal het café ontruimd en verzegeld worden. Daarmee sturen we een duidelijk signaal naar de uitbater dat het zo niet verder kan. Dit sleept al te lang aan. Volgende week zitten we samen met de uitbater om de stand van zaken te bespreken.”

Uitbater Jeppe Verdoodt laat weten dat hij de beslissing betreurt, maar onthoudt zich verder van commentaar.