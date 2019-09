Jeugdcafé d’Hespe mag weer open SVR

12 september 2019

14u14 0 Tielt D’Hespe mag vanavond de deuren weer openen na de gedwongen sluiting. Het populaire jeugdcafé moest sinds vorige vrijdag de deuren gesloten houden op bevel van de burgemeester na aanhoudende klachten over overlast. Ondertussen zaten de burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) en uitbater Jeppe Verdoodt samen.

Eerder waren er door het stadsbestuur al maatregelen opgelegd om de overlast voor de omgeving te beperken. In september 2018 besliste toenmalig burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) al dat er na de schooluren geen glas meer op straat mocht en dat alle drie de jeugdcafés (d’Hespe, Pièce Unique en De Keet) een steward moesten inschakelen tijdens evenementen. Een jaar na datum werden die maatregelen volgens de stad niet voldoende nageleefd, met een tijdelijke sluiting van d’Hespe als gevolg.

Cafébazen betrokken

“De eerder gemaakte afspraken werden verder verfijnd, terwijl we ook de uitbaters van de andere cafés bij het overleg hebben betrokken”, legt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze uit. “De cafés moeten een steward inschakelen, de geluidsoverlast moet beperkt blijven en er mag nooit meer drank te bespeuren zijn op straat. Bovendien moeten alle drie de uitbaters ervoor zorgen dat de omgeving er ten alle tijde netjes bij ligt.” Jeppe Verdoodt belooft om zich aan de gemaakte afspraken te houden. “Al rekenen we er ook op dat de jongeren zelf respect hebben voor de maatregelen en hun verantwoordelijkheid opnemen bij het verlaten van de cafés in Tielt.”