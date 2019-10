Jeugd- en reservatiedienst zijn verhuisd SVR

17 oktober 2019

09u16 1 Tielt De reservatiedienst en de jeugddienst van de stad hebben sinds half oktober een nieuw stekje gekregen, al bevinden de medewerkers van beide diensten zich nog steeds binnen wandelafstand van hun eerdere locatie.

De jeugddienst, die tot voor kort naast het JOC in de Europahal een kantoor had, kan je voortaan vinden in De Kommel, het nieuwe jeugdlokalencomplex aan het Generaal Maczekplein. De reservatiedienst is op haar beurt verhuisd naar de vrijgekomen lokalen van de jeugddienst in de Europahal. Bij de jeugddienst kan je terecht met alle vragen met betrekking tot kinderen en jongeren in Tielt. Onder andere vakantiewerking, jeugdwerk, onderwijsondersteuning en aanvragen voor speelstraten. De reservatiedienst staat dan weer in voor het verhuur van de stedelijke socio-culturele infrastructuur.