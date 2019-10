JET Symphonic Band in de prijzen op VLAMO-evaluatieconcerten Sam Vanacker

11u58 0 Tielt De JET Symphonic Band Tielt heeft een eerste prijs behaald in de erecategorie op de jaarlijkse West-Vlaamse Vlamo-evaluatieconcerten.

Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober organiseerde Vlamo West-Vlaanderen evaluatieconcerten in het Kortrijkse muziekcentrum Track. Vijftien verschillende West-Vlaamse fanfares gaven er het beste van zichzelf voor een driekoppige jury. De JET Symphonic Band Tielt kan terugkijken op een zeer geslaagde prestatie, goed voor een eerste prijs cum laude.

De muzikanten brachten Battle of Hearts van Bert Appermont en The Curse of the Mermaid van Thomas Doss. “Beide werken hebben een hoge moeilijkheidsgraad. Ik ben dan ook bijzonder trots op wat de muzikanten hebben gepresteerd”, aldus dirigent Wim Belaen. “Dit is een prachtige beloning voor al het harde werk dat de afgelopen maanden is verzet door elke muzikant.”

Het orkest kan trouwens nog niet meteen uitblazen, want ondertussen wordt volop geoefend voor het kerstconcert die we samen met het jeugdensemble brengen op 22 december in de Sint-Jozefskerk.