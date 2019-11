Jet Symphonic Band huldigt muzikanten SVR

18 november 2019

13u18 3 Tielt De JET Symphonic Band en de JET Junior Band hebben ter gelegenheid van Sint-Cecilia hun meest verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet tijdens een feest in hotel-restaurant Shamrock.

Verschillende leden werden gelauwerd voor hun vijf- tot zelfs dertigjarig lidmaatschap. Elk van die leden kreeg een oorkonde uit handen van dirigent Wim Belaen en voorzitter Chris Deloof. “Deze leden verdienen het om in de schijnwerpers te staan. Ze zijn het kloppende hart van de JET-familie. Elk lid draagt een steentje bij om van de vereniging te maken wat ze nu is. Sint-Cecilia is de gelegenheid om dit even in de schijnwerpers te zetten”, meent de voorzitter. Na het feestmaal werden gedanst op de muziek van dj Paul-Emile, die zelf saxofonist is bij de JET-familie.