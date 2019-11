JCI Tielt viert 45ste verjaardag met award voor beste afdeling van België Sam Vanacker

12 november 2019

12u08 0 Tielt De Tieltse afdeling van JCI, een netwerk voor jonge ondernemers, bestaat dit jaar 45 jaar en is onlangs in de prijzen gevallen op de Vlaamse, Belgische en en internationale JCI-congressen. Een jaar lang mag de Tieltse afdeling zich de beste van België noemen. De nieuwe voorzitter Karen Deruddere is vastberaden op hetzelfde elan verder te doen.

Dat JCI Tielt consistent sterk bezig is, blijkt uit hun palmares van de afgelopen vijf jaar. “Sinds 2014 wonnen we maar liefst veertien awards”, weet aftredend voorzitter Tom Devolder. “Dit jaar was het opnieuw raak. Eerst wonnen we op het JCI Vlaams Congres in mei de award voor beste voorzitter en beste senator van Vlaanderen. Op het Nationaal Congres in september wonnen we de felbevochten award ‘Most Outstanding Local Organization’, waardoor we ons een jaar de beste JCI-afdeling van België mogen noemen. Als kers op de taart kregen we vorige week op het JCI Wereldcongres in Tallinn de internationale award voor beste community project ter wereld met het project JCI Transformers.”

De nieuwe voorzitter 2019-2020 van JCI Tielt, Karen Deruddere (35), is vastberaden op hetzelfde elan verder te gaan: “Wat goed draait, hoeft niet per se te veranderen. De bedoeling is dit jaar maximaal terug te geven aan de leden met een lustrumjaar ter viering van de 45ste verjaardag van JCI Tielt. Tijdens dit werkingsjaar willen we het boeiend, maar vooral ook leuk maken.”

JCI Tielt telde vorig werkingsjaar 67 leden en was daarmee de grootste afdeling van België. Met het project JCI Transformers lieten ze leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar via workshops proeven van technologie, mechanica, IT en elektronica. Daarvoor werkten de ondernemers samen met de vrije basisscholen Het Spoor, Het Reuzenhuis, ’t Nieuwland en het Tieltse stadsbestuur. Iedereen die tussen de 18 en 37 jaar is en wil proeven van wat JCI Tielt te bieden heeft, kan terecht op www.jci-tielt.be.