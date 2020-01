Januari = urologiemaand: Sint-Andriesziekenhuis zet elke maand andere discipline in de kijker Sam Vanacker

21 januari 2020

16u33 0 Tielt Vanaf dit jaar zet het Sint-Andriesziekenhuis elke maand een ander specialisme binnen de geneeskunde in de kijker. Januari wordt urologiemaand. Op 28, 29 en 30 januari mogen urologen Mariëtte van den Heuvel en Pieter Jan Elshout de spits afbijten.

De bedoeling van ‘het specialisme van de maand’ is om het publiek te informeren over de verschillende specialisaties binnen het Sint-Andriesziekenhuis, wat de innovaties binnen het domein zijn en welke artsen er actief zijn. De twee urologen van het ziekenhuis bemannen drie dagen een infostand in de inkomhal van het ziekenhuis. Iedereen is welkom met vragen over nierstenen, de prostaat of de recentste ontwikkelingen op vlak van urologie. Er worden aan de stand ook videofragmenten getoond en er liggen infobrochures ter beschikking. De infostand is open van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16 uur.