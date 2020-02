Jacques behaalt brons op WK siervogels Sam Vanacker

05 februari 2020

12u22 2 Tielt Vogelliefhebber Jacques Huvaere heeft naar jaarlijkse gewoonte een mooie prestatie neergezet op het WK voor siervogels. Dit keer vond het kampioenschap plaats in het Portugese Porto.

Jacques doet al sinds 2005 elk jaar mee aan het kampioenschap en heeft ondertussen een kast vol certificaten en medailles. Zo kwam hij in 2019 ook al met een bronzen en een zilveren medaille naar huis. Afgelopen weekend trok Jacques samen met drie collega-vogelliefhebbers uit de streek naar Portugal. Met een stam fraters behaalde hij dit keer een bronzen medaille. Over alle categorieën heen waren er 26.000 vogels aanwezig. Volgend jaar vindt het kampioenschap voor vogelliefhebbers plaats in het Spaanse Valencia.