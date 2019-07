IzyCoffee opent vestiging op Rameplein Valentijn Dumoulein

15 juli 2019

11u33

Bron: Valentijn Dumoulein 14 Tielt Koffiebar IzyCoffee breidt uit van Izegem naar Tielt. Iets meer dan een half jaar na de opening van de eerste vestiging in de Nieuwstraat in Izegem opent er aan het Rameplein in Tielt een tweede. Gezicht van de zaak wordt Ennio Vandevoorde (25), die de kneepjes van het baristavak in Izegem leerde.

IzyCoffee is opgestart door Bart Buyse, die het als zijn taak ziet kwaliteitskoffie tot bij de mensen te brengen. Hij zorgde er voor dat zijn personeel een barista-opleiding kon volgen bij Creme de la Crema in Roeselare. “Daar worden onze koffiebonen gebrand”, vertelt Ennio. “Na een leerrijke periode in Izegem heb ik nu de kans gekregen het tweede filiaal in Tielt in goede banen te leiden. Dat doen we met een mooi aanbod warme, maar ook een reeks zomerse ijskoffies. We plaatsen af en toe nieuwe smaken op de kaart, maar ik kan nu al mee geven dat de huidige favoriet de Canadian Ice Coffee is. Het aanbod is verder aangevuld met vegan patisserie, appel- en perensap, chocolademelk en granola met melk. Voor onze koffies werken we niet alleen met de beste bonen, maar ook met La Marzocca-espressomachines uit Italië.”

IzyCoffee Tielt bevindt zich in het vroegere bank- en verzekeringskantoor Priem op het RAmeplein. “Ideaal gelegen met parking voor de deur en vlakbij de Markt,” vat Ennio het samen. “We zijn in de zomer zeven dagen op zeven van 8 tot 18 uur open en er is ook een leuk zomerterras. Binnen is er plaats voor 40 tot 45 personen en ook studenten en freelancers zien hier welkom, want er zijn voldoende stopcontacten en USB-poorten voorzien.”

Op termijn wil IzyCoffee nog meer vestigingen openen De volgende opent op een nog onbepaald tijdstip in Torhout. Meer info op de Facebookpagina IzyCoffee.