Intrede van Sinterklaas op 16 november SVR

04 november 2019

11u03 2 Tielt Sinterklaas komt op zaterdag 16 november naar Tielt. Traditiegetrouw komt hij samen met enkele pieten per koets aan op het binnenpleintje van Huis Mulle De Terschueren. Nadien is er een gratis sinterklaasshow in de Europahal.

De kindervriend wordt om 14.30 uur verwacht aan Huis Mulle, waarna het met de koets richting Europahal gaat. Omstreeks 15 uur wordt hij daar verwelkomd door het college van burgemeester en schepenen. Een kwartiertje later start daar een sinterklaasshow met clown Rocky. Vanaf 16.15 uur krijgen kinderen de kans om de Sint de hand te schudden en hun tekeningen af te geven. Voor iedereen is er een zakje lekkers. Verder staat er vanaf 11 november ook terug een speciale sinterklaasbrievenbus op het Alexianenplein. Alle brieven die er gepost worden, gaan rechtstreeks naar de kindervriend. Als de naam en het adres van de kindjes op de brief staan, schrijft Sinterklaas een antwoord terug.