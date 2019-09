Internationaal badmintontornooi in De Ponte SVR

24 september 2019

10u52 1 Tielt Op 28 en 29 september organiseert de Tieltse Badmintonclub al voor de dertiende keer een internationaal badmintontornooi in sporthal De Ponte. Veel buitenlandse clubs zakken komend weekend af naar Tielt.

“Net als vorig jaar verwachten we net geen vierhonderd deelnemers, met badmintonspelers uit zowat al onze buurlanden”, zegt Brecht Deprez van badmintonclub Tielt. “Zo hebben we een delegatie uit Frankrijk met dertig spelers en een delegatie uit Engeland met vijftien spelers. De wedstrijden beginnen zowel op zaterdag als op zondag al om 9 uur. We spelen op 24 verschillende terreinen. Supporters zijn vanzelfsprekend welkom.”