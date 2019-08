Interactieve Mobibus zes dagen op de markt Sam Vanacker

29 augustus 2019

10u08 0 Tielt Tussen 5 en 13 september staat de Mobibus zes dagen lang op de markt van Tielt. Het gaat om een omgebouwde bus van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde met een interactieve tentoonstelling over verkeersveiligheid aan boord. Alle vierdejaarsstudenten van de middelbare scholen in Tielt zullen de bus bezoeken.

In en rond de bus komen de leerlingen alles te weten over de dode hoek, duurzame mobiliteit en zichtbaarheid. Via opdrachten, bordspelen en filmfragmenten worden ze over de verschillende thema’s gesensibiliseerd. Het is niet de eerste keer dat de Mobibus in Tielt staat. Het project loopt al sinds 2010 en jaarlijks krijgt de bus circa 8.000 leerlingen uit heel Vlaanderen op bezoek. Alle Tieltse scholen hebben inmiddels een bezoek gepland. Zowel Campus De Reynaert, De Bron, het Sint-Jozefsinstituut, het VTI, De Ster als Regina Pacis zullen de Mobibus bezoeken.