Inspraakronde en nieuwe studie leveren nieuwe inzichten op voor collegesite: “Meer plaats voor groen en aangepaste mobiliteit” Sam Vanacker

31 oktober 2019

14u55 0 Tielt De kans is groot dat de plannen voor de collegesite nog flink zullen worden bijgestuurd. Op basis van de uitgebreide informatie- en consultatieronde van eind 2018 werden ondertussen enkele aanbevelingen gedistilleerd door een extern studiebureau. De gebouwen zouden onder meer verschoven kunnen worden om meer ruimte te maken voor groen.

Tussen september en december 2018 werden er zeventien presentaties georganiseerd en liepen er 310 vragen en suggesties binnen rond de plannen voor het stadsvernieuwingsproject. Het stadsbestuur stelde daarop een studiebureau aan die aan de slag ging met die suggesties. Dat bureau heeft nu enkele aanbevelingen klaar waarmee er terug naar de onderhandelingstafel gegaan wordt met projectontwikkelaarscluster THV Kortrijkstraat. Of men de aanbevelingen ook uitvoert valt af te wachten, want ze moeten passen binnen het bestek dat in de vorige legislatuur al werd uitgeschreven.

“Ondanks de eerder vastgelegde krijtlijnen gaat het toch om aanzienlijke veranderingen. Veranderingen waar wij achter staan en waar THV Kortrijkstraat ook oren naar heeft. Schepen van Collegesite Vincent Byttebier (CD&V)

Stadspark meer doortrekken

“Ondanks die bestaande krijtlijnen gaat het toch om aanzienlijke veranderingen”, zegt schepen van Collegesite Vincent Byttebier (CD&V). “Veranderingen waar we achter staan en waar THV Kortrijkstraat ook oren naar heeft. In eerste instantie zouden we het centrale parkgebouw in westelijke richting willen opschuiven en aan elke kant open maken. Zo kan de winkel-wandelboulevard vloeiend doorlopen en kunnen we het stadspark wat verder doortrekken richting het noorden. Zo wordt het groen veel prominenter. In de tweede plaats willen we het conflict tussen voetgangers en wagens zo veel mogelijk vermijden. Daarom zou de inrit tot de laad- en loszone verplaatst worden van de Ieperstraat naar de kant van de Kortrijkstraat. Daar moeten sowieso al winkels beleverd worden.”

Parking onder gebouwen

“De derde aanbeveling gaat over de locatie van de ondergrondse parking. Om bomen zoveel mogelijk in volle grond te kunnen laten groeien en de waterinfiltratie optimaal te houden zou die parking pal onder de bovengrondse bebouwing moeten komen, dus tegen de kant van de Kortrijkstraat. Al zouden we de inrit voor wagens wel behouden aan de kant van de Ieperstraat. Dat laatste ligt trouwens ook vast in het bestek. Voor de fietsers zorgen we voor bovengrondse parking, terwijl er gesuggereerd wordt om de kant van de Kortrijkstraat te vergroenen met een groene pleinzone.”

De schepen geeft nog mee dat het stadsbestuur in juni het vernieuwde project heeft voorgesteld aan de Vlaamse overheid in de hoop een projectsubsidie voor stadsvernieuwingsprojecten in de wacht te slepen. Of die subsidie ook effectief toegekend wordt valt af te wachten.