Inrichting Sint-Jozefinstituut als extra capaciteit tijdens coronacrisis gestart, 5 coronapatiënten in Sint-Andriesziekenhuis LSI

21 maart 2020

16u50

Bron: LSI 11 Tielt In Tielt is de inrichting van een verdieping van het Sint-Jozefinstuut als extra capaciteit tijdens de coronacrisis gestart. De kamers van het vroegere internaat zouden in gebruik genomen worden als de huisartsenwachtpost in de Krommewalstraat een te grote instroom van personen met vermoedens van besmetting met het coronavirus zou te verwerken krijgen. In het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt verblijven op zaterdag 5 patiënten met een bevestigde besmetting. Eén van hen ligt op de dienst intensieve zorgen.

Het Sint-Jozefinstituut in de Kroonstraat is op vandaag virtueel gesloten. Opvang wordt er niet meer georganiseerd. De school deed deze week al dienst als onderkomen voor stiksters die mondmaskers voor het Sint-Andriesziekenhuis maakten. “Het is ook uitgekozen als mogelijke extra triagepost of opvangplaats indien de huisartsenwachtpost in de Krommewal een te grote instroom krijgt”, bevestigt algemeen directeur van het Sint-Andriesziekenhuis Peter Lauwyck. De inrichting is ondertussen gestart. “De ingebruikname is nog niet aan de orde”, aldus Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. “Maar we willen op alles goed voorbereid zijn.”

“Het zou enkel de vierde verdieping van het vroegere internaat zijn dat voor de extra opvang in coronacrisis gebruikt zou worden”, verduidelijkt algemeen directeur van de scholengroep Katholiek Secundair Onderwijs Tielt-Ruiselede Rik Delmotte. “Daar zouden toch een 40-tal kamers ingericht kunnen worden. Als het zover zal komen, is onduidelijk. Het is ook nog niet duidelijk of het zou dienen als extra triagepost of als onderkomen voor herstellende patiënten die nog even in quarantaine moeten blijven. Als vanzelfsprekend zal er nooit mix tussen leerlingen en patiënten zijn, moest het ooit zover komen. En nadien zou alles grondig ontsmet moeten worden.”

Naast de huisartsenwachtpost in de Krommewalstraat is ook in CC De Feniks in Wingene al een extra triagepost ingericht voor inwoners van de Tieltse regio.