Inofec schenkt bureaufietsen aan Sint-Andriesziekenhuis voor herstellende coronapatiënten Sam Vanacker

23 april 2020

08u47 0 Tielt Dankzij Inofec heeft het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis voortaan drie ‘deskbikes’ in huis. Daarmee kunnen herstellende coronapatiënten toch even de benen strekken.

“Coronapatiënten moeten in isolatie op hun kamer blijven, waardoor ze nauwelijks nog beweging hebben. Daarom hebben we drie bureaufietsen aan het ziekenhuis geschonken”, zegt zaakvoerder Marc Speeckaert. “Inofec is al jaren een vaste leverancier van het het ziekenhuis en iedereen in de zorgsector ligt ons – nu meer dan ooit – nauw aan het hart. Zo voerden we onlangs ook enkele noodzakelijke leveringen uit bij het rusthuis en bij Mivalti.”

Om alle mensen uit de zorgsector en bij uitbreiding iedereen die zijn steentje bijdraagt door in zijn kot te blijven uitdrukkelijk te bedanken, liet Marc ook een grote banner aan het gebouw van Inofec op de Deinsesteenweg hangen.