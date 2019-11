Ingebouwde defibrillator redt leven van mountainbiker: slachtoffer maakt het goed VHS

24 november 2019

16u52 16 Tielt Tijdens de veldtoertocht van WTC Tielt Sportief moest een deelnemer zaterdag de strijd staken toen zijn ingebouwde defibrillator hem plots een schok gaf. Die redde hem mogelijk het leven. Zondag moesten ook de Tieltse brandweerlui de baan op om de Stokerijstraat reinigen. Die was erg bevuild met modder, afkomstig van de mountainbikers.

De jaarlijkse mountainbikerit van WTC Tielt Sportief was opnieuw een succes. De hele dag waren tientallen mountainbikers in de wijde regio te zien. Een man uit Aalter moest zaterdag rond 10 uur onverwacht de strijd staken. “Ik voelde dat het niet liep zoals het hoorde”, zegt de man. “Daarom besloot ik naar huis te rijden.” Langs de Ringlaan R. De Paepe (N37) in Pittem moest de man afstappen. “Ik kon mijn fiets nog tegen de vangrail zetten en teken doen naar een automobilist, maar daarna zakte ik in elkaar”, vertelt de man, die al drie jaar leeft met een geïmplanteerde defibrillator. Die helpt hartritmestoornissen corrigeren door een schok toe te dienen. Het was al de tweede keer dat de Aalternaar zo’n schok kreeg. Vijf automobilisten hielden halt, net als een politiepatrouille die toevallig passeerde. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse. De man kon uiteindelijk zelf in de ambulance stappen en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Modderig boeltje

Het gure weer van de afgelopen dagen en het parcours maakten er zaterdag een modderig boeltje van. In de Stokerijstraat in Tielt moesten de deelnemers in het slijk een tussenparcours afleggen, waarna ze weer de baan op moesten. Zo belandde heel wat modder op de Stokerijstraat. Die lag er zondagmorgen ook nog vuil bij, waarna de brandweer werd opgeroepen. Met schoppen en borstels gingen de brandweermannen de modder te lijf en er werd ook een sproeiwagen ingezet om fietspad en de rechterrijstrook weer proper te krijgen.