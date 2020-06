Inbrekers trappen deur appartement in Tielt in LSI

21 juni 2020

11u47

Bron: LSI 0 Tielt Bij een inbraak in een appartement langs de Kasteelstraat in Tielt hebben de daders vrijdagavond de deur gewoon ingetrapt. Daarna doorzochten ze het hele appartement. Hoe groot de buit is, is nog niet duidelijk.

De inbraak kon vrijdagavond rond 23u vastgesteld worden. De daders kwamen het appartementsgebouw binnen via de garage. Daarna trapten ze de deur van één van de appartementen in. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.