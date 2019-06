Inagro promoot openbare aanzuigplaatsen om bodemverontreiniging door sproeistof tegen te gaan SVR

27 juni 2019

18u18 0 Tielt Naar aanleiding van het nakende spuitseizoen in de landbouwsector promoot het provinciaal onderzoekscentrum Inagro het gebruik van openbare aanzuigplaatsen in onze provincie. Dat zijn plekken waar landbouwers zonder risico op puntvervuiling water kunnen pompen in hun tanks met gewasbeschermingsproducten.

Puntvervuiling met onkruidverdelgers is een reëel risico in de landbouwsector. Een van de meest kritieke momenten is de manier waarop het spuittoestel wordt gevuld. Als tanks met gewasbeschermingsproducten overlopen op een onverharde ondergrond dicht bij een beek kan dat gevolgen hebben voor de organismen in de beek. Op verharde ondergronden is het gevaar zelfs nog groter, want dan kunnen de producten in het riool terecht komen.

“Kleine hoeveelheden gemorst product kunnen al grote gevolgen hebben”, zegt Tielts schepen van landbouw en ABS-voorzitter Joris Vande Vyvere (CD&V). “Om dat te vermijden zijn de afgelopen jaren een aantal openbare aanzuigplaatsen aangelegd in de provincie. Daardoor moet er niet meer rechtstreeks uit de beek gezogen worden. Na een grondig onderhoud zijn al de aanzuigplaatsen in onze provincie terug helemaal operationeel.”

“Op al die plaatsen ligt een vulslang klaar die gekoppeld kan worden aan zowat alle aanzuigpompen van spuittoestellen, dus hoef je je eigen aanzuigslang niet eens in het water te brengen. Doordat onderaan de vulslang een terugslagklep geïnstalleerd is, verloopt het opzuigen van water bovendien vrij vlot. Onder het betonrooster ten slotte ligt een biobed die eventuele verontreinigingen meteen opvangt en zuivert”

Alle aanzuigpunten in de provincie hebben inmiddels een onderhoudsbeurt gekregen van Inagro.