In Beeld: Tielt reist terug in de tijd dankzij vijfde Guidon Titan-retrokoers Sam Vanacker

13 oktober 2019

18u14 5 Tielt Wielertruitjes van Molteni, Faema, worstenhelmen, fietsen van minimum twee decennia terug met versnellingen op de buis en klikpedalen en natuurlijk ook ongeschoren benen. Tielt werd helemaal terug in de tijd geflitst door de Grote Prijs Guidon Titan, die dit jaar in het teken stond van Think Pink.

Een dertigtal dames, netjes in het roze uitgedost; mocht de vijfde editie van de koers op gang trekken. Na twee demonstratierondes met de dames voorop gaf voormalig geletruidrager Gilbert Desmet het startschot van de Grote Prijs. 150 renners reden mee, meteen ook de inschrijvingslimiet. Niels Nachtergaele kwam als eerste over de meet, gevolgd door Anthony Taveirne en Warre Vangheluwe. De eerste dame over de finish werd Elise Farrazijn.

Voorbestemd

Bij ‘Le Petit Titan’, de kinderkoers die net voor de eigenlijke Guidon Titan gereden wordt in de Kortrijkstraat, ging de overwinning naar Thor Verstraete (8). Bij Thor zit het wielrennen hem trouwens in het bloed, want hij is de achterkleinzoon van niemand minder dan wielerlegende Roger Decock. Het lot en de wielergoden zijn de Guidon Titan duidelijk goed gezind.