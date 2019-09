IN BEELD. Maczekplein kleurt helemaal Pools SVR

15 september 2019

09u57 0 Tielt Wie zaterdag op het Generaal Maczekplein rondwandelde, waande zich in Polen. Een groot deel van de Poolse gemeenschap in ons land was voor de herdenkingsplechtigheden rond 75 jaar bevrijding afgezakt naar Tielt, waar de Poolse ambassade in samenwerking met de stad en de Eerste Poolse Pantserdivisie een Pools dorp had voorzien.

Poolse standjes, Pools bier, Pools eten, Poolse folk- en dansoptredens en zelfs een Poolse fietsacrobaat. De ambassade had alles uit de kast gehaald om Generaal Maczek - ook 75 jaar na de bevrijding nog een nationale held in Polen - passend te eren. In de voormiddag waren er in het kader van de ‘Liberation Ride’ twee begeleide fietsritten van 120 en 80 kilometer waarmee in het spoor van de bevrijders werd gefietst. Gezinnen konden dan weer deelnemen aan een familiefietstocht. Goed voor respectievelijk 160 en 240 deelnemers. Elk van die deelnemers kreeg een speciaal ontworpen wielertruitje.

Om klokslag 14 uur verzamelden hoogwaardigheidsbekleders aan het tankmoment voor een plechtige herdenking. Zowel de Poolse ambassadeur, de burgemeester van Tieltse zusterstad Szamotuly als de West-Vlaamse provinciegouverneur tekenden present. Ambassadeur Artur Orzechewski herdacht zijn gesneuvelde landgenoten en dankte Tielt voor de gastvrijheid. Daarop vlogen er drie klassieke tweedekkers in formatie over het Maczekplein.

Heel wat van de Poolse bezoekers vonden ook hun weg naar de tijdelijke tentoonstelling ‘Armoured Wings’, de tentoonstelling over de bevrijding van Vlaanderen door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek in 1944. Die tentoonstelling is sinds 17 augustus te bewonderen in de Europahal en vertrekt volgende week naar een andere locatie. Stadsarchivaris Hannes Vanhauwaert spreekt van een succes. “Alles samen hadden we tot zaterdag al meer dan duizend bezoekers geteld. Met de Liberation Ride vandaag komen er daar ongetwijfeld nog een flink pak bij. Vermoedelijk sluiten we af op niet minder dan 1.500 bezoekers. Dat bewijst dat de bevrijding nog steeds een heel belangrijk onderdeel vormt van de geschiedenis van onze stad.”

