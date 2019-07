IN BEELD. Europafeesten opnieuw een groot succes: “Een topeditie met dank aan het goeie weer” CDR

07 juli 2019

16u44 8 Tielt De Tieltse binnenstad swingde de voorbije dagen. Sinds vrijdagavond het startschot voor de 61ste Europafeesten werd gegeven, was het dankzij de optredens, internationaal straattheater en een grote braderie permanent druk in de Europastad.

“Vrijdagavond zat de sfeer er meteen in dankzij het optreden van Christof en de mensen bleven ook lang plakken”, blikt Bart Gunst van de dienst Evenementen terug. “Op zaterdag en zondag viel het straattheater enorm in de smaak en op zondag hadden de acts het door de drukte zelfs soms moeilijk om zich door het centrum te bewegen. Muzikaal bommetje was op zaterdag zeker ook het optreden van The Van Jets. Bij aanvang van het optreden regende het, maar al snel stond de Markt toch vol. De band bracht een knappe set, maar het was vooral voor velen een buitenkans om hen nog eens gratis aan het werk te zien. In het najaar houden ze er namelijk mee op. Ook de handelaars en de horeca zijn trouwens lovend over de verkoop. We mogen dus zeker spreken over een topeditie, met dank aan het goeie weer.”