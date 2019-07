IN BEELD. 61ste Tieltse Europafeesten officieel geopend Sam Vanacker

05 juli 2019

18u25 0 Tielt De 61ste Tieltse Europafeesten zijn een feit. Zoals de traditie wil, werd het officiële startschot van de driedaagse feestelijkheden gegeven met een vlaggenhijsing aan de Halletoren.

De vlaggenhijsing werd bijgewoond door delegaties uit de zustersteden van Tielt en muzikaal opgeluisterd door Koninklijke Harmonie De Goede Vrienden en brassband Orchestra SzOK uit Polen, helemaal in de lijn van de Europese gedachte die 61 jaar geleden aan de grondslag lag van de Feesten. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyse (CD&V) dankte de delegaties en opende het feest.

Na het formele gedeelte beklimt Belle Perez straks het marktpodium om er de spits af te bijten en daarna maakt Christoff het feestje compleet. Nog op de muziekaffiche de komende dagen in Tielt: gratis optredens van Maïski Mollie, The Van Jets, André Brasseur, Paul Young en nog zoveel meer. Los van de optredens op de markt valt er overal in het Tieltse centrum heel wat te beleven.

Er zijn allerlei (gelegenheids)cafeetjes en terrassen, er is de derde editie van het ‘Dreef’-festival in de Patersdreef, er is uiteraard een braderie in de centrumstraten en doorlopend wordt internationaal straattheater en kinderanimatie voorzien. Wie de fantastische sfeer wil gaan opsnuiven, kan het programma van de Tieltse Europafeesten hier vinden.