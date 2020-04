IJssalon in Kortrijkstraat levert voortaan ook roomijs aan huis: “Hopelijk wordt wachtrij korter” SVR & ASD

16 april 2020

13u21 0 Tielt De familie Marreel, De familie Marreel, die in juli vorig jaar het ijssalon in de Kortrijkstraat opende , levert voortaan ook literdozen roomijs aan huis. Zo hoopt men al te lange wachtrijen aan de zaak wat te beperken. “Het ijssalon blijft ook open, maar we proberen de afstandsregels zoveel mogelijk te respecteren”, zegt Andreas Marreel.

Vorig weekend was het aanschuiven in veel ijssalons in Vlaanderen. Ook de komende dagen zal het prachtige weer mensen doen verlangen naar een ijsje. IJssalons mogen open zijn tijdens de coronacrisis, maar daar kwam wel al wat kritiek op. Ook de familie Marreel kreeg de wind van voren. Behalve in Tielt hebben ze ook ijssalons in Deinze, Knokke en Aalter. Daarnaast rijdt de familie ook al drie jaar met een klassieke ijskar rond in de regio Damme, maar die kar staat nu stil.

‘Kopen en doorlopen’

“Als ik op sociale media post dat onze ijssalons open zijn, heeft niet iedereen daar evenveel begrip voor”, zegt Andreas Marreel. “Dat is jammer, want wij proberen zo goed mogelijk de afstandsregels te respecteren. Op het voetpad zijn duidelijk vakken getekend voor de wachtenden, klanten kunnen contactloos betalen en we vragen de klanten telkens om na hun aankoop door te lopen en niet te blijven staan. ‘Kopen en doorlopen’ is onze boodschap en dat staat ook duidelijk te lezen aan onze salons.”

“Enerzijds om de stilstaande ijskar en de terugval van de tweedeverblijvers aan de kust te compenseren, maar anderzijds ook om de wachtrijen aan de ijssalons te verkleinen, starten we nu met thuisleveringen. Met onze bestaande koelwagens leveren we voortaan overal roomijs in literdozen aan huis, ook in de regio Tielt. De dozen worden op een veilige manier afgezet aan de deur. Zo kan iedereen genieten van een ijsje in zijn kot.”

IJs bestellen kan via de Facebookpagina van Glacier Festival of rechtstreeks bij Andreas op 0497/11.37.69.