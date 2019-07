IJssalon in de Kortrijkstraat heropend na jaar sluiting Sam Vanacker & Valentijn Dumoulein

02 juli 2019

17u47 0 Tielt Er zijn weer ijsjes te krijgen in de Kortrijkstraat in Tielt. Het voormalige ijssalon Le Baroque was sinds augustus 2018 gesloten voor verbouwingen en heropende dinsdag de deuren als nieuwste filiaal van IJssalon Festival. “Precies op tijd voor de Europafeesten”, zegt uitbater Andreas.

Andreas Marreel (23) is een telg van ijsjesfamilie Marreel uit Lapscheure. Zijn ouders Agnes Locquet en Mario Marreel openden zes jaar geleden een eerste ijssalon in Knokke, ondertussen is er ook een vestiging in Deinze en er rijdt ook een ijswagen van Festival rond in Damme. In september opent een vierde zaak in Aalter. “Het roomijs maken we in Ruiselede”, vertelt Andreas. “Mijn vader en mijn broer Elias maken en leveren het ijs, terwijl mijn moeder, ik en mijn vennoot Amaury Desmidt instaan voor de verkoop.”

In de vestiging in Tielt zal vooral filiaalhoudster Pauline De Vos (21) het ijs, de wafels en de warme broodjes aan de man brengen. De familie nam het salonnetje in de Kortrijkstraat twee jaar geleden al over van de voormalige uitbaters om het in een nieuw jasje te steken. Al sleepten de werken wat langer aan dan verwacht. “Eigenlijk hadden we dit filiaal in juni al willen openen”, geeft Andreas toe. “Maar de werken hebben wat langer geduurd, deels omdat mijn vader onlangs zijn been heeft gebroken. Amper een maand geleden was het hier nog een bouwwerf. Het was even alle hens aan dek, maar gelukkig zijn we net op tijd klaar voor de Europafeesten.”