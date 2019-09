Ieperstraat nog tot vrijdag dicht door werken SVR

23 september 2019

12u35 0 Tielt De werken aan de nutsleidingen in de Ieperstraat zijn maandag een nieuwe fase ingegaan. Nog tot uiterlijk vrijdag 27 september wordt de straat volledig afgesloten voor het verkeer tussen Huis Mulle De Terschueren en het kruispunt met de Krommewalstraat.

Eerder deze maand werden er werken aan de nutsleidingen uitgevoerd in de Ieperstraat, waarbij er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd werd. Nu worden de voetpaden, parkeerplaatsen en het wegdek heraangelegd en daarvoor wordt de straat deze week volledig afgesloten voor het verkeer. Fietsers kunnen wel nog door. Vanaf de Sint-Michielstraat is een omleiding voorzien voor lokaal verkeer via de Deken Darraslaan, de Ringlaan, Bruggestraat, Kerkstraat en Krommewalstraat. Vanaf de Krommewalstraat is een omleiding voorzien (ook voor lijnbussen) via de Krommewalstraat, de Ringlaan en Deken Darraslaan.