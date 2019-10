Huiskamercomedy voor Team Fara Sam Vanacker

16u34 0 Tielt Op vijf verschillende locaties in Schuiferskapelle is het op 21 december weer lachen geblazen. De succesvolle formule van Comedy4Life blijft ongewijzigd, al wordt het evenement dit keer omgedoopt tot Comedy4Fara. De opbrengst gaat via Team Fara naar leukemiepatiënte Fara Demeyer.

Voor deze vijfde editie strikte organisator Dean Dewitte comedians Ygor Uit Poperinge, Jeron Dewulf, Seppe Toremans, Wouter Monden en Han Solo, goed voor ruim twee uur stand-up comedy. Gasten blijven op één van de vijf locaties ter plaatse en de comedians trekken rond van huiskamer naar huiskamer. Locaties van dienst zijn de huiskamers in de Klokkestraat 7, Klokkestraat 9, Klokkestraat 23, Club77 en het KSA-lokaal van Schuiferskapelle.

Tickets kosten 17 euro en zijn te koop bij de desbetreffende locaties of bij Dean Dewitte op 0478/65.79.54 of contact@vipfan.be. De deuren van de huiskamers gaan open om 19 uur. De tickets zijn doorgaans snel uitverkocht, dus niet te lang wachten is de boodschap.