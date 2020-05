Hotel-restaurant Shamrock en Inofec Kaffee lanceren takeaway: “Elke dag topgerechtje voor 10 euro” Valentijn Dumoulein

03 mei 2020

16u06 0 Tielt Door de coronacrisis moesten ook hotel-restaurant Shamrock en het Inofec Kaffee in Tielt de deuren gesloten houden, maar nu willen beide zaken niet langer bij de pakken blijven zitten. Ze starten vanaf maandag 4 mei met een takeaway-formule.

“Voor 10 euro bieden we elke dag een topgerechtje aan”, klinkt het. “Dat gaat van vis en vlees tot een slaatje. Voor zesgangenmenu’s is het nog iets te vroeg, maar wat er is, zal superlekker zijn”, beloven Jochen en Annelies. “Elke weekdag leveren we aan huis, of je haalt je bestelling zelf op aan Vlaemynck Business Center (waar Inofec Kaffee gelegen is, nvdr.). Elke vrijdag maken we het menu bekend voor de week die volgt.” Bestellen kan online tot de dag voordien, om 11 uur. Meer info vind je hier.