Horecacollectief 'De Zesse' sluit de zomer in schoonheid af met een 'Après Soleil'-party Sam Vanacker

04 september 2019

10u20 0 Tielt ‘De Zesse’, het collectief van een aantal horecazaken op en rond de markt van Tielt, heeft een zomerse opvolger klaar voor hun geslaagde ‘Après Ski’-party. Op 21 september slaan de drijvende krachten achter Charlie’s, Piadza, Ter Halle, Markt 4 en Pièce Unique terug de handen in elkaar voor een ‘Après Soleil’-party.

De horeca-uitbaters leerden elkaar kennen achter de gezamenlijke toog op het Alexianenplein tijdens het WK en beslisten eind vorig jaar om de krachten te bundelen als ‘De Zesse’. Hun eerste wapenfeit werd een ‘Après Ski’-Party op 2 februari. Alle zes sloten ze toen hun zaak en samen stonden ze achter de toog in een grote tent op straat. “Het heeft toen de hele dag geregend en het was amper één graad, maar de party werd een enorm succes met ruim achthonderd feestvierders”, vertelt Valerie Braekevelt. “Een vervolg kon niet uitblijven. Iedereen is welkom om samen de Tieltse zomer in schoonheid af te sluiten.”

De opzet van de ‘Après Soleil’-party ligt dan ook in de lijn van die eerste fuif. “Opnieuw komt er een grote tent en gaat het stuk straat tussen Ter Halle en de Bruggestraat tijdelijk dicht”, legt Bob Danneels uit. “Al zorgen we uiteraard voor een zomers sfeertje. Zo komt er een aparte cocktail-en wijnbar en ook de muziek zal dankzij Les Frères Xtra-Ordinaires zomers getint zijn. Het grootste verschil qua lay-out is dat we de toog twee keer zo lang maken. In februari hadden we zowat zes meter toog, maar dat bleek niet ruim genoeg om iedereen vlot te kunnen bedienen. Daar passen we nu dus een mouw aan.”

Net als in februari wordt de verkeershinder zo beperkt mogelijk gehouden. Vanuit de Bruggestraat en de Kortrijkstraat zal het verkeer op zaterdag 21 september vanaf 14 uur tijdelijk linksaf moeten. Zondagmorgen vanaf 6 uur kan iedereen weer door rijden. De Après Soleil-party start om 19 uur en duurt tot stipt 2 uur.