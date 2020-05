Horeca mag nog niet open, maar nu al plannen voor pop-up zomerbar bij Brouwerij De Poes Charlotte Degezelle

17 mei 2020

14u41 16 Tielt Tieltenaars Stijn David van Brouwerij De Poes en Stijn De Rammelaere van sportcafetaria De Ponte bundelen komende zomer de krachten en organiseren deze zomer onder de noemer Staycation @ Brouwerij De Poes een pop-up bar bij de brouwerij langs de Tenhovestraat. “We hopen dat er in juli en augustus toch weer ruimte zal zijn voor kleine evenementen in open lucht”, aldus het duo.

Fiat van de Nationale Veiligheidsraad is er nog niet. Maar het Tieltse stadsbestuur gaf wel al groen licht onder de vorm van een vereiste vergunning voor het initiatief van Stijn David en Stijn De Rammelaere. “Het is de bedoeling dat we in juli en augustus de poorten van de brouwerij openzetten om de dorstigen te ontvangen op het aanpalende grasveld.”, vertelt het duo. “Er zal plaats zijn voor een 100-tal bezoekers die zullen kunnen genieten van een gekoeld drankje in een nostalgisch kader. Staycation @ Brouwerij De Poes neemt je mee naar de jaren ’70 voor een retro vakantiegevoel. Een mens hoeft niet altijd ver te gaan om plezier te beleven, is ons motto. Even tijd nemen voor jezelf, samen gezellig van een goed lokaal glas genieten en keuvelen. Het kan allemaal op de terreinen van brouwerij De Poes.’

Staycation @ Brouwerij De Poes trekt de lokale kaart. De bieren komen uit de brouwketels van de brouwerij, de wijnen van Wijngoed Kapelle in Schuiferskapelle en de limonades zijn van het Belgische Ritchie. “De bar zal in juli en augustus open zijn op donderdag en vrijdag van 16 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 22 uur. Cafetaria De Ponte bij de sporthal blijft open. Stijn De Rammelaere zal dubbel draaien en ook die zaak verder tot bloei brengen. Ook de brouwerij blijft verder brouwen en bottelen.” Beide heren zullen samen instaan voor de bediening en gaan voor een coronaproof pop-up. “Alle vereiste veiligheidsmaatregelen zullen genomen worden om de gasten een comfortabele beleving te schenken. We beseffen dat we op vandaag een risico nemen want de horeca mag nog niet open. Maar we hopen op beterschap en na al die weken lockdown gunnen we de gasten hier een extra gezellig vakantiegevoel.”