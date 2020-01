Hoogstraat opnieuw dicht voor werken SVR

05 januari 2020

13u26 0 Tielt Door wegenwerken is er van 6 tot en met 27 januari geen verkeer mogelijk in de Hoogstraat. Nadat Fluvius en De Watergroep eerder de nutsvoorzieningen vernieuwden, begint een aannemer maandag met het herstellen van het wegdek.

In november was de Hoogstraat ook al lange tijd afgesloten. Toen werden de aardgas-, elektriciteits- en waterleidingen vanaf het kruispunt met de Vijverstraat tot aan de Karnemelkstraat vernieuwd. Nu breekt een tweede fase aan waarbij het wegdek weer hersteld wordt. Omrijden kan via de Markt naar de Sint-Janstraat en daarna via de Europalaan tot aan de Felix D’Hoopstraat. Rekening houdend met de weersomstandigheden zouden de werken tegen 27 januari moeten klaar zijn. In februari zal Fluvius nog nieuwe led-verlichting installeren in de straat.