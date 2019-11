Hoogstraat afgesloten door werken SVR

05 november 2019

12u37 1 Tielt Tussen donderdag 7 november en vrijdag 22 november is de Hoogstraat dicht voor alle verkeer wegens werken aan de nutsvoorzieningen.

Fluvius en De Watergroep vernieuwen de aardgas-, elektriciteits- en waterleidingen in de straat vanaf het kruispunt met de Vijverstraat tot aan de Karnemelkstraat. Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd. De werfzone is tijdens de werken dicht voor alle verkeer. Plaatselijk omrijden kan via de Markt naar de Sint-Janstraat en daarna via de Europalaan tot aan de Felix D’Hoopstraat. Bewoners van de Hoogstraat moeten hun restafvalzakken, pmd-zakken en karton tijdens de werken aan het ophaalpunt op het kruispunt tussen de Hoogstraat en de Van Zantvoordestraat plaatsen. De nieuwe leidingen worden vanaf november in gebruik genomen. Tijdens de eerste helft van december is de koppeling met de betrokken huisaansluitingen gepland.