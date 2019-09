Hondenwandeling op en rond de Poelberg SVR

18 september 2019

14u12 0 Tielt Als laatste activiteit van het zomerseizoen in Tielt organiseert vrijetijdsvereniging Pasar voor het tweede jaar op rij een hondenwandeling op en rond de Poelberg. Bij de opstart vorig jaar waren vijftig baasjes en vijfenzeventig honden aanwezig, dus een vervolg kon niet uitblijven.

Op zondag 29 september zijn alle honden en hun baasjes welkom tussen 8 en 10.30 uur aan pension De Hoevepoot op de Wakkensesteenweg 63 in Tielt. Wandelaars kunnen kiezen tussen vijf of zeven kilometer. Beide trajecten verkennen de flanken van de Poelberg. Bij de langste afstand wordt een stukje Meikesbos meegepikt. Onderweg is er een tussenstop met brokjes voor de viervoeters en een stuk fruit voor de baasjes. Na afloop van de wandeling is er verrassing voor zowel hond als baasje. Pasar-leden betalen vier euro, niet-leden vijf euro. Inschrijven en betalen kan ter plaatse.