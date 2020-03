Hondenpension biedt gratis opvang aan voor honden van baasjes met coronavirus: “Een zorg minder voor wie ziek wordt” Sam Vanacker

17 maart 2020

17u20 2 Tielt Dominique Dhondt van hondenpension De Roedelhoeve in Tielt springt in de bres voor viervoeters wiens baasjes het slachtoffer geworden zijn van het coronavirus. Door het virus regent het nu annuleringen in het pension, waarop Dominique besloot de vrijgekomen plaatsen gratis ter beschikking te stellen voor wie ziek wordt en nergens heen kan met zijn hond.

Bijna alle sectoren krijgen zware klappen door het virus en voor de dierenhotels is dat niet anders. “Reizen worden afgelast, grenzen gaan dicht en mensen zijn bang dat ze vast zullen zitten in het buitenland. Daardoor hebben we plaats zat in het pension”, zegt uitbaatster Dominique. “Maar wat met de dieren als de baasjes straks in quarantaine moeten blijven of in het ziekenhuis terecht komen? Op dit moment is die vraag nog niet aan de orde, maar de kans is groot dat daar verandering in komt.”

Honden worden thuis opgehaald

Om te vermijden dat honden straks in een sociaal isolement komen te zitten, besloot Dominique het pension gratis open te stellen voor alle baasjes uit West-en Oost-Vlaanderen die getroffen zijn door het virus en nergens anders heen kunnen met hun hond. “Als iemand ziek wordt, heeft hij dan toch al één zorg minder. We halen de honden gratis op bij de baasjes thuis, uiteraard met respect voor alle gezondheidsmaatregelen. De honden kunnen zo lang als nodig is bij ons terecht. We hebben een zwemvijver, een zandbak en plaats genoeg voor tien spelende honden. We zijn ook bereid de honden uit te laten.”

Normaal wordt er altijd eerst een kennismakingsmomentje ingepland, maar dat kan nu niet. Daarom doen we een beroep op het gezond verstand van de mensen Dominique Dhondt

Dominique benadrukt dat de regeling alleen geldt voor sociale honden. “Normaal wordt er altijd eerst een kennismakingsmomentje ingepland, maar dat kan nu niet. Daarom doen we een beroep op het gezond verstand van de mensen. De honden moeten gezond zijn en zich sociaal gedragen. Verder geldt de regeling zoals bij een gewone opvang. Baasjes moeten hun eigen voeding en slaapgerief meebrengen en speelgoedjes en snoepjes zijn ook welkom.”

Voor alle duidelijkheid geven we ook nog even mee dat er op dit moment geen enkel bewijs is dat honden of katten besmet kunnen raken met het coronavirus. Besmette coronapatiënten krijgen wel het advies om het contact met huisdieren zoveel mogelijk te mijden en de verzorging van de dieren over te laten aan gezonde mensen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dominique op de Facebookpagina, de website van De Roedelhoeve of 0476/79.45.11.