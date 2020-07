Hoe warm is het vakantiegevoel in Tielt? Drone van HLN en VTM Nieuws legt dat op vrijdag 17 juli vast Sam Vanacker

14 juli 2020

17u58 1 Tielt Deze zomer gaan Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws op zoek naar ‘De Warmste Vakantieplek’ van Vlaanderen. Op vrijdag 17 juli komt een drone langs om vast te leggen hoe warm het vakantiegevoel in Tielt is.

Dankzij het enorme succes van de Ronde Tegen Corona, waarbij ook veel Tieltenaars zich van hun beste kant lieten zien, trekt de drone van HLN en VTM ondertussen dagelijks op pad. De omgeving van de Poelberg en de Hallentoren zijn alvast twee fantastisch mooie plekken in Tielt, maar er is meer. Daarom komt de drone van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws op 17 juli een een kijkje nemen hoe gezellig Tielt echt kan zijn. We komen graag enkele boodschappen filmen bestaande uit één of enkele woorden waaruit blijkt dat Tielt voor jullie de leukste gemeente is om te vertoeven.

Plan je een leuke boodschap of een opvallende actie? Stuur dan een mailtje naar dezomervan2020@hln.be om je boodschap of activiteit kenbaar te maken en vermeld daarbij ook zeker het adres en een telefoonnummer. Wie weet komt de drone wel bij jou op locatie filmen. Zorg er wel voor dat alles veilig verloopt, met respect voor de coronamaatregelen.

Onderstaande passage van de drone in Ardooie is vanavond te zien op het VTM Nieuws.



