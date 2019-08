Exclusief voor abonnees Hinder door werken in Kasteelstraat, Holdestraat en Nieuwstraat SVR

26 augustus 2019

11u21 2

In de Kasteelstraat, Holdestraat en Nieuwstraat wordt verkeershinder verwacht door werken. In de Kasteelstraat wordt sinds kort gewerkt door De Watergroep aan de nutsleidingen onder het fietspad. Fietsers kunnen door, maar voor automobilisten is er een versmalde rijstrook en wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. Die regeling blijft zeker nog van kracht tot eind augustus. Verder wordt de Holdestraat op woensdag 28 augustus afgesloten, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Het wegdek wordt hersteld tussen de Holdestraat en de Meulebeeksesteenweg. De hinder blijft beperkt tot een dag. De Nieuwstraat wordt volledig afgesloten op vrijdag 30 augustus voor de opstelling van een bouwkraan.

