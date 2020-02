Het Spoor neemt na 41 jaar afscheid van juf Lieve: “We verliezen een monument” Sam Vanacker

20 februari 2020

16u46 0 Tielt In basisschool Het Spoor in de Stationsstraat in Tielt werd donderdag afscheid genomen van een vaste waarde. Turnjuf Lieve Defoer (62) heeft er haar laatste dag op zitten en werd na een indrukwekkende carrière van 41 jaar flink in de bloemetjes gezet.

Juf Lieve werd ’s morgens thuis in Dentergem opgehaald door de collega’s, waarna ze over de middag op een verrassingsetentje getrakteerd werd. In de namiddag werd ze uitgebreid bedankt door de kinderen met een muzikale show, waarna ze ook van alle klassen een bloemetje kreeg, goed voor een mooie ruiker en veel kransen. Net voor het belsignaal vormde de school een erehaag voor haar. “Lieve was een enorm gedreven collega die erg geliefd was op onze school”, zegt directeur Stefaan Debouver. “Altijd flexibel, altijd klaar om de leerlingen en de collega’s te helpen. We verliezen een monument.”

Met gerust hart

Lieve was verrast door al die aandacht. “Ik ben blij dat ik in schoonheid kan eindigen. In 1979 ben ik hier mijn carrière gestart. Behalve in Tielt werk ik ook nog in ’t Veld in Dentergem, terwijl ik vroeger ook in Schuiferskapelle nog les heb gegeven. Morgen is het ook mijn laatste dag in Dentergem. Al is Het Spoor altijd de rode draad geweest. Ik ga het uiteraard missen, maar tegelijk neem ik met een gerust hart afscheid. Wat ik vanaf volgende week ga doen? Ik hou van wandelen en fietsen, ik heb een grote tuin en heb vier kleinkinderen. Ik ga me niet vervelen”, knipoogt Lieve.