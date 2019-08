Herdenkingsplechtigheid met 90 Poolse militairen op de markt op 22 augustus Sam Vanacker

14 augustus 2019

14u05 2 Tielt Op donderdagnamiddag 22 augustus komt een groot detachement met negentig Poolse militairen naar de markt van Tielt voor een herdenkingsplechtigheid.

Het gaat om de Elfde Lubuska Gepantserde Cavalariedivisie die gelegerd is in het Poolse Zagan. De divisie staat onder leiding van generaal Czosnek, heeft twintig officieren in de rangen en brengt een erewacht en een muziekkorps mee. Op 22 augustus zijn de soldaten op doortocht richting Normandië voor een herdenking, maar ze maken een tussenstop in Tielt ter ere van hun illustere voorgangers, de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek, die 75 jaar geleden Tielt heeft bevrijd.

Om 16 uur stellen de militairen zich op de markt op, waarna gemarcheerd wordt naar de Shermantank op het Maczekplein en naar het militaire ereperk op de stedelijke begraafplaats. Daar wordt een bloemenhulde gebracht. Het gebeuren wordt afgesloten met een optreden van het muziekkorps op de markt. Het einde van de plechtigheid is gepland rond 17.30 uur.