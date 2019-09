Herdenkingsplechtigheden rond tien jaar heiligverklaring Pater Damiaan in Tielt Sam Vanacker

03 september 2019

13u03 0 Tielt Damiaanactie Vlaanderen heeft grootste plannen rond de viering van tien jaar heiligverklaring van pater Damiaan. Het zwaartepunt van de herdenking ligt in zijn geboortedorp Tremelo, maar in West-Vlaanderen wordt de Sint-Pieterskerk in Tielt het centrum van de feestelijkheden.

Het startschot van de herdenkingsplechtigheden wordt gegeven met een tentoonstelling over ‘De Grootste Belg aller tijden’Tussen 20 september en 20 oktober kan iedereen die tentoonstelling gratis komen bezoeken in de Sint-Pieterskerk. “Over het hele grondgebied van het dekenaat zijn er ondertussen spandoeken en affiches verschenen in het straatbeeld, terwijl we ook alle scholen hebben uitgenodigd”, legt provinciaal voorzitter Hein Samyn uit.

Hoogtepunt van de feestelijkheden in Tielt wordt een eucharistieviering met bisschop Lode Aerts op zondag 13 oktober om 10 uur. “Alle drie de koren van Tielt, met name Cantiga, Amuzang en het O.L.V-koor werken mee”, gaat deken Filiep Callens verder. “Goed voor ruim honderd stemmen. Het wordt een indrukwekkende viering en iedereen is welkom, ongeacht geloof of ongeloof. Die dag zorgen we trouwens ook voor een pendeldienst tussen het station en de kerk. Na afloop van de eucharistieviering is er een receptie in de kerk en we sluiten af met een eetfestijn in de feestzaal van Mivalti.”

“We trekken in Vlaanderen alle registers open voor de tiende verjaardag van de Heiligverklaring”, zegt Ruben Boon, secretaris van het Damiaancentrum in Leuven. “De Damiaanactie is meer dan stiftjes alleen. De boodschap van liefde, solidariteit en respect van Pater Damiaan is vandaag nog steeds brandend actueel. Damiaan durfde keuzes maken die tegen de stroom in gingen. Hij inspireerde mensen met de boodschap dat ieder mens telt. Zijn waarden verdienen het om stevig in de verf gezet te worden.”

Reserveren voor het eetfestijn bij Mivalti kan via het secretariaat van de dekenij op 051/40.12.52, bij Hein Samyn op 0468/40.84.13 of bij diaken Chris Nemegheer op 0477/29.17.84. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen onder de twaalf 10 euro.