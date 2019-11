Herdenking Wapenstilstand in Tielt en Aarsele SVR

04 november 2019

14u09 0 Tielt Zowel in Tielt als in Aarsele worden op 11 november de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht. Naar aanleiding van de herdenking wordt de documentairefilm over Tielt tijdens de Eerste Wereldoorlog van Herman Verschelden vertoond in het stadhuis.

In Tielt wordt om 11 uur verzameld aan het monument der gesneuvelden in de Kortrijkstraat 68, gekoppeld aan een optocht voorgegaan door Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid. Er is een hulde en een bloemenneerlegging aan het monument in de Kortrijkstraat, aan de Stanislaspoort en op de stedelijke begraafplaats. Als afsluiter wordt er om 11.45 uur in het stadhuis de docufilm ‘Thielt 1914-1918: Strategische hoogte voor hertogen en prinsen’ vertoond. Die documentaire, in een regie van wijlen Herman Verschelden, werd in 2008 gemaakt naar aanleiding van 90 jaar Bevrijding en belicht het belang van Tielt tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In Aarsele, waar de plechtigheden van NSB Aarsele ondersteund worden door de stad, is er om 10.45 uur een optocht onder begeleiding van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia, met een bloemenneerlegging aan de oorlogsgedenktekens in de Vinktstraat en Aarsele-Dorp. Om 12 uur is er een receptie in het oud-gemeentehuis van Aarsele.