Heraangelegde begraafplaats Schuiferskapelle wint eerste prijs op Vlaamse bebloemingswedstrijd Sam Vanacker

30 januari 2020

10u20 4 Tielt De begraafplaats van Schuiferskapelle, die vorige zomer een stevige facelift kreeg, heeft een eerste prijs gewonnen in de wedstrijd ‘Groene Lente’, een jaarlijkse wedstrijd waarmee de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen de beste gemeentelijke groenprojecten bekroont.

De vergroening van de begraafplaats in Schuiferskapelle vormde het sluitstuk van vier omvormingsprojecten voor de vier Tieltse begraafplaatsen. “Begraafplaatsen hoeven geen grijze, troosteloze plekken te zijn”, zegt schepen van begraafplaatsen Roos Tack (CD&V). “Het grijze grind hebben we vervangen door een karrenspoor van kasseien, terwijl ook de wat saaie parking helemaal opgefrist werd. Verder werden er onder meer veldbloemenweides ingezaaid en nieuwe struiken en bomen geplant. Het resultaat mag gezien worden en het project viel duidelijk in de smaak bij de jury van de Groene Lente. Ook het feit dat de werken volledig door onze eigen diensten gerealiseerd werden kreeg veel lof.”

De groene begraafplaats van Schuiferskapelle kreeg de eerste prijs in de categorie begraafplaatsen, al was het niet het enige project waarmee Tielt in de prijzen viel. Ook in de categorie duurzame openbare bebloeming werd Tielt bekroond. Sinds 2004 al wordt de bebloeming van steden en jaarlijks gequoteerd door een jury, waarbij de bekroonde besturen een bord met bloemensymbooltjes krijgen. Tielt kon rekenen op de maximumscore van drie symbooltjes.