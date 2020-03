Helpende handen gezocht voor eerste Tieltse sprinttriatlon Sam Vanacker

10 maart 2020

10u53 0 Tielt De allereerste (korte) triatlon op Tieltse bodem nadert met rasse schreden. Om het evenement, dat op 19 april plaatsvindt, in goede banen te leiden is het Inofec Triatlon Team Tielt nog op zoek naar helpende handen. Aanstaande vrijdag 13 maart is er een infomoment voor vrijwilligers.

“De wedstrijd is ondertussen helemaal volzet en we kunnen nu reeds rekenen op heel wat helpende handen”, zegt Davy Vaneeckhout van het ITTT. “Al kunnen nog steeds mensen gebruiken voor allerhande taakjes voor, tijdens en na de wedstrijd. Daarom organiseren we op vrijdag 13 maart vanaf 19.30 uur in Zaal 7 in de sporthal van Tielt een infomoment voor vrijwilligers. Iedereen is welkom.”

De sprinttriatlon gaat op 19 april van start in het zwembad van Tielt om 12.15 uur. Na 500 meter zwemmen dienen de atleten 21 kilometer te fietsen en 5 kilometer te lopen in de (centrum)straten van Tielt. De aankomst ligt ter hoogte van de Halletoren en de prijsuitreiking vindt plaats aan de Europahal. Meer info op de website van de Inofec Sprint Triatlon.