Heksen en tovenaars verwelkomen kinderen voor zomerspeurtocht in Tannekes Tuin Sam Vanacker

10 juli 2020

16u29 0 Tielt De eerste kinderen konden vrijdagnamiddag terecht bij enkele heksen en een tovenaar van Tannekes Tuin voor de eerste zomerspeurtocht in het volkstuintjesproject.

Broertjes Hidde (4) en Winter (8) Vandenberghe beten de spits af. Ze werden verwelkomd door twee heksen, die uitlegden dat zeven toverstokjes verloren waren gegaan in de tuin van heks Tanneke. Daarna was het aan de kinderen en hun ouders of grootouders om op eigen houtje op zoek te gaan naar die stokjes aan de hand van verschillende opdrachten. Bij die opdrachten gaat telkens veel aandacht naar ecologie en natuur. “Zo leren de kinderen over de rol van wormen in het compostproces, terwijl ze ook moeten uitzoeken waar frietjes vandaan komen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen hebben we telkens een aangepaste opdracht”, legt Lies Geerolf uit. “Kinderen mogen trouwens ook verkleed als heks of tovenaar naar de tuin komen.”

Inschrijven voor de zoektocht, die al snel een uurtje kan duren, kost twee euro en kan via speurtocht.tanneke@gmail.com, met vermelding van dag, voorkeur voor- of namiddag, aantal kinderen en telefoonnummer. Meedoen kan op 24 juli, 7 augustus en 21 augustus, telkens van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16 uur. De tocht mikt op kinderen tussen 5 en 10 jaar.