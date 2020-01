Heemkundige kring zet glasramen van Sint-Pieterskerk in de kijker met nieuwe publicatie Sam Vanacker

03 januari 2020

11u28 0 Tielt De heemkundige kring van Tielt, die dit jaar vijftig kaarsjes uitblaast, viert hun jubileum in stijl. Het eerste wapenfeit in 2020 van De Roede van Tielt wordt een boek over de glasramen van de Sint-Pieterskerk. Die zijn van de gerenommeerde Duits-Nederlandse meesterglazenier Max Weiss.

“Max Weiss is niet van de minste. Hij was glazenier in de jaren vijftig en zijn glasramen worden in kennerskringen tot de absolute top van de internationale glaskunst gerekend. Bovendien is de Sint-Pieterskerk de enige kerk in België die prat kan gaan op de monumentale kunst van deze meester”, zegt Geert Van Hecke van de heemkundige kring. “Reden genoeg om deze unieke glasramen eens in de kijker te zetten.”

Haiku’s

Het boek kwam tot stand op aangeven van Jan Vandermeulen, met medewerking van professor Kurt Martens, Berenice Vanrenterghem en Wim Vanseveren. Voor de foto’s van de glasramen werd een beroep gedaan op Dirk Blommaert van fotoclub Gamma, terwijl een reeks uitvergrote details uit de kunstwerken in het boek voorzien werden van haiku’s van dichter Walter Haesaert.

Toepasselijk gebeurt de voorstelling van ‘De Glasramen van Max Weiss in de Sint-Pieterskerk van Tielt, met haiku’s van Walter Haesaert’ in de Sint-Pieterskerk op zondag 19 januari om 14.30 uur. De voorstelling gaat gepaard met muzikale en poëtische intermezzo’s met organist Tom Hoornaert, dichter Walter Haesaert en leerlingen van de stedelijke academie voor muziek en woord. De toegang is gratis en nadien wordt een receptie aangeboden door de stad.

Huis Tabor

De Sint-Pieterskerk is overigens niet de enige locatie in Tielt met speciale ramen van brandglas. Ook die van de Halletoren en van het voormalige Patersklooster zijn uniek in hun soort. Zo zijn er in Huis Tabor nog 22 kleinere brandglasramen uit de zeventiende eeuw te bewonderen in hun originele setting. Die reeks werd tijdens de voorbije Erfgoeddag al in de kijker gezet.

Het boek kost vijftien euro en is te verkrijgen aan het slot van de voorstelling op 19 januari of nadien in de bibliotheek van De Roede van Tielt in de Beernegemstraat 5, elke zaterdag van 10 tot 11.30 uur.