Harmonie Vermaak Na Arbeid gaat pop-upbar uitbaten op de Poelberg Sam Vanacker

09 juli 2020

19u45 0 Tielt Deze zomer iets gaan drinken boven op de Poelberg zal dan toch kunnen. Vanaf zaterdag 18 juli tot eind augustus opent Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid zeven weekends op rij een pop-upbar op de binnenkoer.

Nadat de onderhandelingen voor de nieuwe pop-upconcessie recent afsprongen, zag het er even naar uit dat fietsers en wandelaars deze zomer niets zouden kunnen drinken op de Poelberg, maar daar brengt het ‘VNA Café @ De Poelberg’ verandering in. Vanaf 18 juli zul je op de koer van de brasserie zeven weekends op rij terecht kunnen voor een hapje of een drankje dankzij Vermaak Na Arbeid. “Het idee is eigenlijk toevallig ontstaan”, zegt voorzitter Rudi Ailliet. “Normaal baten we altijd een VNA-café uit tijdens de Europafeesten, maar dat kon dit jaar niet. We dachten er daarom over na om eind augustus een muziekmars door Tielt te organiseren, gekoppeld aan een bubbelconcert in het stadspark. Onze secretaris Michiel De Jaeger was dat voorstel net aan het bespreken met het stadsbestuur toen hij hoorde dat de Poelbergsite vrij kwam. Onze interesse was meteen gewekt en na wat overleg besloten we dat we die kans niet konden laten liggen.”

Aperitiefconcertjes op zondag

“Het binnengedeelte van de brasserie gaan we zo min mogelijk gebruiken. Er is genoeg ruimte op de koer. Net omdat er zoveel plaats is, overwegen we om op elke zondag van augustus in de voormiddag ook een aperitiefconcertje te organiseren. Daarvoor zouden we graag een beroep doen op de collega’s van de andere harmonieën in Tielt. Weliswaar op voorwaarde dat we groen licht krijgen en er interesse genoeg is bij de collega’s. Het zou in elk geval een mooie meerwaarde kunnen zijn.”

Op zaterdag zal het VNA-café open zijn tussen 13.30 en 20 uur, op zondag zal het café - als er een aperitiefconcert is - tussen 11 en 20 uur open zijn. Als er geen concert is, worden dezelfde openingsuren als zaterdag gehanteerd.