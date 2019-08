Harmonie De Goede Vrienden in concert met Belle Perez en Udo Sam Vanacker

29 augustus 2019

16u26 0 Tielt Koninklijke Stadsharmonie De Goede Vrienden strikte Belle Perez en Udo voor een gezamenlijk concert op 5 oktober. Woensdag kwam Belle Perez al eens de sfeer opsnuiven tijdens een repetitie van de harmonie in de Oude Stationstraat.

Na haar eerdere passage op de markt tijdens de Europafeesten komt Belle Perez op 5 oktober terug naar Tielt. Dit keer staat ze samen met zanger Udo op het podium in de Europahal als gastartieste tijdens ‘Stars in Concert’ van de koninklijke stadsharmonie De Goede Vrienden. “Onder begeleiding van onze dirigent Bart Feys brengen we een avond vol swingende nummers van Belle en sfeervolle meezingers van Udo”, zegt secretaris Natacha Van Vlaenderen.

Kaarten voor ‘Stars in Concert’ kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de deur. Er zijn ook VIP-arrangementen beschikbaar aan 35 euro per kaart. Kaarten bestellen kan via mail op info@degoedevrienden.com of telefonisch op 0474/24.80.31. De deuren van de zaal gaan open om 19.30 uur.