Halfslachtige poging tot inbraak in drie appartementen VHS

17 september 2020

17u46 7

Op het Stationsplein in Tielt werd geprobeerd in te breken in drie appartementen. Dat werd rond 9.30 uur vastgesteld. De daders wilden duidelijk binnengeraken en prutsten aan de deuren van drie verschillende flats. Maar evenveel keer slaagden ze niet in hun opzet. Ze besloten dan maar wijselijk om de aftocht te blazen. De politie onderzoekt de pogingen tot inbraak.