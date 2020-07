Halfbroers breken drankautomaten open in ziekenhuis en woonzorgcentrum: parket vraagt 18 maanden cel Siebe De Voogt

20 juli 2020

14u38 0 Tielt Twee Roemeense halfbroers riskeren 18 maanden cel voor inbraken in drankautomaten in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt en het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle. Om onder de radar te blijven plakten de inbrekers een bewakingscamera af. Dat lukte echter niet altijd even goed.

Gheorge-Sergiu F. (42) en Romeo-Grigore C. (31) sloegen op 21 oktober vorig jaar een eerste keer toe in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Ze braken een geldautomaat open en namen de vlucht met cash geld. Op 2 december keerden de twee halfbroers nog eens terug. Opnieuw slaagden ze erin geld uit de automaat te stelen. Om niet herkend te worden, hadden de twee verdachten een papiertje gekleefd over de bewakingscamera. Alleen plakten ze de lens niet goed af, waardoor de mannen zonder dat ze het wisten toch in beeld kwamen.

Met behulp van ANPR-camera’s in de buurt ontdekte de politie dat de twee Roemenen zich verplaatsten met een Citroën C4 met Franse nummerplaat. De wagen werd geseind en kon op 1 februari dit jaar worden tegengehouden in Eupen. F. en C. werden ter plaatse in de boeien geslagen. Verder onderzoek wees uit dat ze op 23 oktober vorig jaar ook hadden toegeslagen in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle. Ook daar hadden ze een drankautomaat opengebroken en geld gestolen. Het parket vorderde voor de halfbroers 18 maanden cel. Hun advocate Nadia Lorenzetti drong aan op een straf met uitstel. Vonnis op 31 juli.