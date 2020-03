Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Tielt Sam Vanacker

18 maart 2020

16u28 6 Tielt De restaurants zijn dicht, maar veel horecazaken zijn creatief. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in uw gemeente onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur gerust een mailtje naar mandelstreek@hln.be.

Zelfs in coronatijden hoeft Tielt het niet zonder de spaghetti van de Carlito te stellen. Het koerscafé lanceert een afhaalformule. Klanten hebben de keuze tussen vier spaghetti’s (spaghetti bolognese, spaghetti Carlito, vegetarische spaghetti en vegetarische spaghetti Carlito). Bestellen kan via afhaalcarlito@gmail.com. Bestelde spaghetti’s kunnen op 21 maart tussen 11 en 13 uur of tussen 17 en 19 uur afgehaald worden bij Eurobody in de Deken Darraslaan, waar de spaghetti eerder ook al in de automaat te vinden was. Het gewenste uur van afhalen dient bij de bestelling te worden vermeld.

De pas gerenoveerde slagerij Delbaere blijft open maar levert voortaan ook aan huis onder de noemer (m)Eatitsafe. Er worden maximum twee personen tegelijk toegelaten in de winkel. Gerechten bestellen en laten leveren kan via www.slagerijdelbaere.be .

Gerechten bestellen en ter plaatse afhalen kan ook nog steeds bij Koken Tielt op het Stationsplein. Bestellen kan via de webshop op https://www.kokentielt.be/nl of telefonisch via 0476/99.97.07.

De koeriers van pizzeria Aversa blijven op pad, al worden de openingsuren van de zaak aangepast. Om het besmettingsrisico voor de koeriers te beperken wordt gevraagd om online te betalen. Koeriers bellen aan en laten de bestelling achter aan de deur. Bestellen kan via de app van pizzeria Aversa.

Supermarkt De Weerdt in Tielt blijft net als alle andere supermarkten open, maar het eetcafé van De Weerdt is dicht. Daar kunnen wel nog gerechten afgehaald worden. Bestellen kan via de app of de website van Eetkaffee De Weerdt.

Frituur Den Tipzak blijft open, terwijl er ook aan huis wordt geleverd mits een kleine toeslag. Bestellen kan via 051/80.40.45.

De Friethoek in de Wingensesteenweg blijft open, maar het tea-roomgedeelte is gesloten en er kan alleen afgehaald worden.

In Schuiferskapelle blijft ‘t Een en ‘t Ander open. Patrick D’Hont en Mieke De Jaegher doen er alles aan om de voorraad in de winkel op peil te houden. Maar ze benadrukken dat het veilig moet. “Eén klant per tien vierkante meter is zowat onze volledige winkel. Eén klant naar buiten is dus een andere naar binnen. We vragen ook om zo veel mogelijk contactloos te betalen.”

In Aarsele maakte Ondernemend Aarsele intussen een lijst van alle wijzigingen bij de ondernemers.